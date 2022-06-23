Дюков назвал политическим жестом решение федерации Польши не вызывать Рыбуса в сборную

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на решение Польского футбольного союза отстранить от сборной страны Мацея Рыбуса из-за решения игрока остаться в российском клубе. Напомним, Рыбус подписал контракт со «Спартаком».
«Про Рыбуса — это политический жест. Все федерации декларируют, что футбол должен быть вне политики, но сейчас этот принцип нарушается», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус не поедет на чемпионат мира — 2022 в составе сборной Польши. Футболиста отстранили от национальной команды за то, что он остался в России, перейдя в московский «Спартак».
32-летний Рыбус находился в статусе свободного агента после истечения контракта с железнодорожниками, который действовал с июля 2017 года. За «Локомотив» польский защитник забил три гола и отдал 12 результативных передач в 136 матчах. В России Мацей также выступал за грозненский «Ахмат», в Европе — за французский «Лион» и польскую «Легию».
- 23 июня 2022
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