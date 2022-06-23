Дюков сообщил о желании провести товарищеский матч осенью в России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил о желании провести в России товарищеский матч осенью.
«Мы ведём переговоры с несколькими национальными ассоциациями по проведению матчей сборной осенью. Надеюсь, в июле объявим соперников. Обсуждаются разные варианты, мы бы хотели хотя бы один матч провести дома», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.
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