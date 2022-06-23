29-летний игрок «Айнтрахта» объявил о завершении карьеры
Поделиться
29-летний защитник франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Австрии Мартин Хинтереггер решил завершить карьеру в качестве профессионального футболиста.
«Я так сильно наслаждался победой в Лиге Европы, потому что уже знал, что это будет моя последняя большая победа с фантастическими болельщиками в этом городе, который стал моим вторым домом. Я буду исключительно с большой благодарностью и радостью вспоминать своё время, проведённое в команде», — приводит слова Хинтереггера пресс-служба клуба из Франкфурта-на-Майне.
В составе франкфуртцев Хинтереггер сыграл 138 матчей, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач. В сезоне-2021/2022 футболист вместе с «Айнтрахтом» выиграл трофей Лиги Европы.
Комментарии
- 23 июня 2022
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:31
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06
-
16:05
-
16:04
-
16:03
-
15:47
-
15:46
-
15:42
-
15:26
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:03
-
14:55
Партнерский контент