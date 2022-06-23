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29-летний игрок «Айнтрахта» объявил о завершении карьеры

29-летний игрок «Айнтрахта» объявил о завершении карьеры
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29-летний защитник франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Австрии Мартин Хинтереггер решил завершить карьеру в качестве профессионального футболиста.

«Я так сильно наслаждался победой в Лиге Европы, потому что уже знал, что это будет моя последняя большая победа с фантастическими болельщиками в этом городе, который стал моим вторым домом. Я буду исключительно с большой благодарностью и радостью вспоминать своё время, проведённое в команде», — приводит слова Хинтереггера пресс-служба клуба из Франкфурта-на-Майне.

В составе франкфуртцев Хинтереггер сыграл 138 матчей, забил 14 голов и отдал шесть голевых передач. В сезоне-2021/2022 футболист вместе с «Айнтрахтом» выиграл трофей Лиги Европы.

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