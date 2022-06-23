Дюков высказался о возможном появлении трансгендеров в российском футболе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможное появление трансгендеров в российском футболе.

«Трансгендеры в российском футболе? Будут обращения – будем реагировать.



Что сейчас говорить. Мы должны дать объявление? Объявить набор? У нас есть задачи, которыми нужно заниматься. Нужно всё решать по мере поступления», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее возникали предпосылки к вынесению на голосование вопроса об исключении или приостановке членства России в ФИФА, однако в соответствующем модуле конгресса этот вопрос не был поднят. Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах нынешнего сезона.