Звёздная футболистка Хегерберг поддержала исландку, раскритиковавшую стадионы ЧЕ в Англии

Нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг рассказала о том, что понимает разочарование своей подруги, футболистки сборной Исландии Сары Бьорк Гуннарсдоттир, которая ранее назвала «неуважительным» выбор мест проведения женского чемпионата Европы по футболу в Англии.



«Да, у нас была дискуссия по этому поводу. Я не знаю причины такого выбора со стороны организаторов. Я понимаю разочарование Гуннарсдоттир. В Англии есть фантастические стадионы.



Я видела некоторые ответы, которые она получила на высказанную ею критику, и, похоже, они тоже немного неправильно поняли, что она на самом деле хотела донести. Я не знаю, является ли это способом уйти от темы или они действительно не поняли проблему», — сказала Хегерберг в интервью Dagbladet.

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