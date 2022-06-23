«Челси» заинтересован в подписании де Лигта

Лондонский «Челси» хочет подписать центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Sky Italia.



В контракте 22-летнего голландского защитника прописана сумма отступных в размере € 120 млн. Соглашение истечёт в 2024 году, и по мере приближения этого момента «Ювентус» будет всё больше заинтересован в возможной сделке.



«Челси» ищет усиление в линию защиты, так как клуб по окончании контрактов покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.



Де Лигт перешёл в «Ювентус» из амстердамского «Аякса» в 2019 году. За туринцев он провёл 87 матчей и один раз стал чемпионом Италии. До этого защитник, будучи самым молодым капитаном в истории «Аякса», в сезоне-2018/2019 привёл клуб к чемпионству в Эредивизии, выигранному Кубку Нидерландов и полуфиналу Лиги чемпионов.

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