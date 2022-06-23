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Корниленко высказался о переходе Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Корниленко высказался о переходе Зиньковского из «Крыльев Советов» в «Спартак»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе полузащитника Антона Зиньковского в московский «Спартак».

«Антон Зиньковский оставил яркий след в истории «Крыльев». Он здорово проявлял себя из сезона в сезон и стал настоящим любимцем самарских болельщиков. Мы благодарим Антона за всё, что он сделал для нашего клуба. Зиньковский неоднократно привлекал внимание топ-клубов, но даже в сложные времена выбирал «Крылья». Сейчас настал момент, когда Зиньковский начинает новый этап в своей карьере. Мы желаем ему удачи и всегда рады видеть его в Самаре», — цитирует Корниленко официальный сайт самарского клуба.

Отмечается, что контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.

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