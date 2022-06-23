В ДОМ.РФ отреагировали на слухи, что ЦСКА перейдёт под контроль компании после ухода ВЭБ

В финансовом институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ отреагировали на информацию, что московский ЦСКА перейдёт под контроль организации.

«ЦСКА — хорошая команда, но нам об этом ничего не известно», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе компании.

Напомним, нынешним владельцем армейского клуба является государственная финансовая корпорация ВЭБ.РФ. Президент ЦСКА – Евгений Гинер. Ранее сообщалось, что корпорация ВЭБ.РФ попала под санкции со стороны министерства финансов США.



По итогам сезона-2021/2022 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65). В тройку вошли «Сочи» и «Динамо».