Арсен Захарян — лучший молодой игрок России сезона-2021/2022 по версии РФС

Исполком Российского футбольного союза (РФС) признал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна лучшим молодым игроком России сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Также 19-летний полузащитник вошёл в список 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2021/2022.



Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 15 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Захарян сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач. С 2021 года хавбек вызывается в сборную России, за которую успел провести четыре матча.

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