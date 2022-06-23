Арсен Захарян — лучший молодой игрок России сезона-2021/2022 по версии РФС

Исполком Российского футбольного союза (РФС) признал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна лучшим молодым игроком России сезона-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Также 19-летний полузащитник вошёл в список 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2021/2022.
Арсен Захарян является воспитанником «Динамо». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 15 млн.
В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Захарян сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач. С 2021 года хавбек вызывается в сборную России, за которую успел провести четыре матча.
- 23 июня 2022
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:43
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:31
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06