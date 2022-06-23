Раконьяц: жду начала сезона, чтобы начать радовать болельщиков «Локомотива» своими голами

Полузащитник «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал о лчиных целях на сезон.

«В личном плане, естественно, хотел бы забить как можно больше голов и сделать как можно больше голевых передач, но неблагодарное дело – называть конкретные цифры. А ожидания в отношении клуба — чтобы мы заняли как можно более высокую позицию в турнирной таблице по итогу сезона. Пока мне не так много удалось посмотреть в Москве, но то, что я успел увидеть, очень впечатляет.

Это касается и города, и людей. Так что всё супер. Через месяц-другой жду кого-то из родных в гости, а пока я один. С большим нетерпением жду начала сезона, чтобы начать радовать болельщиков своими голами», — цитирует Раконьяца пресс-служба красно-зелёных.