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Ла Лига объявила расписание сезона-2022/2023

Ла Лига объявила расписание сезона-2022/2023
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Испанская Ла Лига на своём официальном сайте объявила расписание сезона-2022/2023. Новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 14 августа.

Полное расписание первого тура испанской Примеры сезона-2022/2023:

«Атлетик» — «Мальорка»;

«Барселона» — «Райо Вальекано»;

«Сельта» — «Эспаньол»;

«Кадис» — «Реал Сосьедад»;

«Осасуна» — «Севилья»;

«Альмерия» — «Реал»;

«Хетафе» — «Атлетико»;

«Вальядолид» — «Вильярреал»;

«Валенсия» — «Жирона».

Даты «эль-класико» в сезоне-2022/2023: «Реал» — «Барселона» — 16 октября, «Барселона» — «Реал» — 19 марта.

Полное расписание чемпионата Испании сезона-2022/2023 доступно на официальном сайте Ла Лиги. Напомним, победителем минувшего сезона Примеры стал мадридский «Реал». Второе место заняла «Барселона», третье – «Атлетико», четвёртое – «Севилья».

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