Ла Лига объявила расписание сезона-2022/2023

Испанская Ла Лига на своём официальном сайте объявила расписание сезона-2022/2023. Новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 14 августа.
Полное расписание первого тура испанской Примеры сезона-2022/2023:
«Атлетик» — «Мальорка»;
«Барселона» — «Райо Вальекано»;
«Сельта» — «Эспаньол»;
«Кадис» — «Реал Сосьедад»;
«Осасуна» — «Севилья»;
«Альмерия» — «Реал»;
«Хетафе» — «Атлетико»;
«Вальядолид» — «Вильярреал»;
«Валенсия» — «Жирона».
Даты «эль-класико» в сезоне-2022/2023: «Реал» — «Барселона» — 16 октября, «Барселона» — «Реал» — 19 марта.
Полное расписание чемпионата Испании сезона-2022/2023 доступно на официальном сайте Ла Лиги. Напомним, победителем минувшего сезона Примеры стал мадридский «Реал». Второе место заняла «Барселона», третье – «Атлетико», четвёртое – «Севилья».
- 23 июня 2022
-
20:29
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:55
-
19:47
-
19:45
-
19:29
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:45