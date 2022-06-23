Ла Лига объявила расписание сезона-2022/2023

Испанская Ла Лига на своём официальном сайте объявила расписание сезона-2022/2023. Новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 14 августа.



Полное расписание первого тура испанской Примеры сезона-2022/2023:



«Атлетик» — «Мальорка»;



«Барселона» — «Райо Вальекано»;



«Сельта» — «Эспаньол»;



«Кадис» — «Реал Сосьедад»;



«Осасуна» — «Севилья»;



«Альмерия» — «Реал»;



«Хетафе» — «Атлетико»;



«Вальядолид» — «Вильярреал»;



«Валенсия» — «Жирона».



Даты «эль-класико» в сезоне-2022/2023: «Реал» — «Барселона» — 16 октября, «Барселона» — «Реал» — 19 марта.



Полное расписание чемпионата Испании сезона-2022/2023 доступно на официальном сайте Ла Лиги. Напомним, победителем минувшего сезона Примеры стал мадридский «Реал». Второе место заняла «Барселона», третье – «Атлетико», четвёртое – «Севилья».