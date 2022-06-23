Руденко рассказал о процессе восстановления после травмы

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о восстановлении после травмы.

«В последней игре Российской Премьер-Лиги получил рецидив, вышел на поле уже с травмой. Так получилось, что усугубил её немного. Две недели отпуска был дома в покое. Приехав на сборы, думал, что начну в общей группе, а доктор сказал, что пока рано. Надо сначала укрепить мышцу и подготовиться, чтобы не было ещё одного рецидива. Пока набираю форму», — сказал Руденко в интервью пресс-службе подмосковного клуба.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице РПЛ, отправившись играть в стыковых матчах за сохранение прописки в Премьер-Лиге. По сумме двух встреч подмосковная команда оказалась сильнее хабаровского СКА (3:1).