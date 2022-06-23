Йоканович: достаточно легко согласился стать тренером «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о ходе переговоров с московским клубом.
«Конечно, я обрадовался, когда узнал об интересе. Это большое имя, большой клуб, который хочет развиваться. Я поговорил с некоторыми представителями команды, после чего достаточно легко согласился переехать сюда. Я бы не сказал, что на меня есть давление из-за столетия клуба.
Просто по этой причине мы можем выступить как можно лучше, чтобы порадовать наших болельщиков. Мы верим, что эта команда может расти, поэтому хотим использовать эту возможность в столь важный для клуба год», — сказал Йоканович в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, о назначении Йокановича стало известно 17 июня. Он занял вакантную должность после ухода немецкого специалиста Сандро Шварца.
- 23 июня 2022
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