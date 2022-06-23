Трансфер хавбека «Шахтёра» в «Байер» на грани срыва. Клуб хочет продать его дороже в АПЛ

Переход полузащитника донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика в немецкий «Байер» на грани срыва, сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker.
По информации источника, несмотря на договорённости о трансфере, сделка застряла на месте. Украинский клуб хочет подороже продать Мудрика в клуб АПЛ или итальянской Серии А.
Ранее сообщалось, что «Байеру» удалось согласовать трансфер игрока с донецким клубом, а также достичь устной договорённости о переходе с самим футболистом. Сторонам осталось лишь оформить эту сделку официально.
Ранее на украинского футболиста претендовал английский «Брентфорд». В зимнее трансферное окно уже сообщалось об интересе к Мудрику со стороны английского клуба, который предлагал за игрока € 15 млн, однако «горняки» тогда отказались продавать футболиста.
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