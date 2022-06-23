Йоканович: до переезда в Москву я знал Смолова и Моро

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о первой тренировке команды.

«Я пока не успел посмотреть Москву — из аэропорта сразу отправился на стадион, а потом на клубную базу. Москва — великолепный город, но пока я наслаждаюсь нашими полями на базе. Здесь есть всё, что может пригодиться мне в тренировочном процессе.

Первая тренировка прошла хорошо. Конечно, все хотели впечатлить меня и показать свои лучшие качества — я доволен. До переезда в Москву я знал Николу Моро и Фёдора Смолова. Я смотрел матчи «Динамо», поэтому представляю, в какой футбол играет команда», — сказал Йоканович в интервью клубной пресс-службе.



Напомним, о назначении Йокановича стало известно 17 июня. Он занял вакантную должность после ухода немецкого специалиста Сандро Шварца.