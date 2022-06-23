Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йоканович: до переезда в Москву я знал Смолова и Моро

Йоканович: до переезда в Москву я знал Смолова и Моро
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о первой тренировке команды.

«Я пока не успел посмотреть Москву — из аэропорта сразу отправился на стадион, а потом на клубную базу. Москва — великолепный город, но пока я наслаждаюсь нашими полями на базе. Здесь есть всё, что может пригодиться мне в тренировочном процессе.

Первая тренировка прошла хорошо. Конечно, все хотели впечатлить меня и показать свои лучшие качества — я доволен. До переезда в Москву я знал Николу Моро и Фёдора Смолова. Я смотрел матчи «Динамо», поэтому представляю, в какой футбол играет команда», — сказал Йоканович в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, о назначении Йокановича стало известно 17 июня. Он занял вакантную должность после ухода немецкого специалиста Сандро Шварца.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022