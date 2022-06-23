Защитник ЦСКА Фукс недоволен ситуацией в России и может вернуться в «Интернасьонал»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс может летом покинуть московский клуб, сообщает бразильское издание UOL.



По информации источника, 23-летний футболист недоволен ситуацией в России и хочет вернуться на родину. Отмечается, что Фукс может перейти в «Интернасьонал», из которого он и перебрался в ЦСКА.



Фукс выступает за армейский клуб с августа 2020 года. Контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Фукс сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. ЦСКА по итогам минувшего сезона занял пятое место в чемпионате России.

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