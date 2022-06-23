Гаджиев: Зиньковский сможет влиять на результат «Спартака» — хорошее приобретение

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о переходе полузащитника самарской команды Антона Зиньковского в «Спартак».
«Если Антон не усилит «Спартак» сегодня, то усилит завтра. У «Спартака» есть футболисты, которые играли в «Челси» и возвращались. «Усилит» говорить неправильно — будто клуб взял готовую звезду. Зиньковский может помочь «Спартаку». Он может играть ещё лучше, чем в «Крыльях». Важно, чтобы ему помогли выйти на его уровень, чтобы он смог раскрыть свои возможности полностью. Если это произойдёт, но не сегодня, а, допустим, завтра — он сможет влиять на результат. Это хорошее приобретение», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.
- 23 июня 2022
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