Антон Зиньковский рассказал о ходе переговоров со «Спартаком»

Новичок «Спартака» полузащитник Антон Зиньковский рассказал о ходе переговоров с московским клубом.
«Я в шоке, я рад. Надеюсь, буду радовать болельщиков голевыми действиями. Атмосфера – супер, «Спартак» — топ-клуб.
Я был в отпуске, позвонил агент, сказал, что есть вариант – «Спартак». У меня дедушка всю жизнь болел за «Спартак», я в детстве смотрел матчи команды. Подумал, что будет круто перейти в «Спартак». Это топ-клуб и новый шаг для меня», — сказал Зиньковский в интервью клубной пресс-службе.
Контракт красно-белых с экс-футболистом «Крыльев Советов» рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.
Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. Самарский клуб в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.
- 23 июня 2022
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