Зиньковский: мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока «Спартака»

Новичок «Спартака» полузащитник Антон Зиньковский назвал свои цели в московском клубе.



«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока в нашей команде. Это, наверное, главная цель, общая.



И провести хороший сезон, как можно больше сделать результативных действий, помочь команде. И какие-то свои личные задачи решить: нужно постараться занять первое место в списке ассистентов», — сказал Зиньковский в интервью клубной пресс-службе.



Контракт красно-белых с экс-футболистом «Крыльев Советов» рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Хавбек отдал девять результативных передач.