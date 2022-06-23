Зиньковский: мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока «Спартака»

Новичок «Спартака» полузащитник Антон Зиньковский назвал свои цели в московском клубе.
«Мечтаю стать чемпионом. Это главная цель для любого игрока в нашей команде. Это, наверное, главная цель, общая.
И провести хороший сезон, как можно больше сделать результативных действий, помочь команде. И какие-то свои личные задачи решить: нужно постараться занять первое место в списке ассистентов», — сказал Зиньковский в интервью клубной пресс-службе.
Контракт красно-белых с экс-футболистом «Крыльев Советов» рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.
Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Хавбек отдал девять результативных передач.
- 23 июня 2022
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