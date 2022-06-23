Славиша Йоканович заявил, что его философия схожа с мыслями Шварца

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о своей игровой философии.

«Кое-что я понимаю, потому что русский и сербский — родственные языки, но пока я понимаю больше, чем могу сказать, хотя какие-то простые слова я уже сегодня использовал на тренировке. Например, я сказал «спокойно». Надеюсь, скоро подучу язык, чтобы лучше общаться с игроками и болельщиками. Это важно и для работы, и для личной жизни.

Я начал просматривать матчи команды от конца сезона к началу. Конечно, в конце можно было ожидать, что команда сыграет лучше, но по разным причинам этого не произошло. В начале сезона команда выступала очень хорошо, показывала агрессивный футбол с креном на атаку.

Моя философия будет похожа на философию предыдущего тренера. Я люблю атакующий футбол, когда моя команда доминирует и рискует на поле. Конечно, нам надо найти правильный баланс между обороной и нападением», — сказал Йоканович в интервью клубной пресс-службе.