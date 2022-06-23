Женская команда «Рубина» вылетела из Кубка России, не сыграв ни одного матча

Женская команда «Рубина» завершила участие в Кубке России – 2022, не проведя ни одной игры в турнире. Об этом сообщается в соцсетях казанцев.
Вчера, 22 июня, должен был состояться матч 1/16 финала турнира «Урал» — «Рубин», однако футболистки казанского клуба не явились на игру, поэтому им присудили техническое поражение со счётом 0:3. Отмечается, что «Рубин» не смог вылететь на матч в Екатеринбург из-за технических неполадок самолёта.
Таким образом, в 1/8 финала Кубка России – 2022 среди женских команд вышел «Урал», которому предстоит сыграть с «Локомотивом».
Финал турнира пройдёт 5 ноября. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив». Футболистки железнодорожников являются победительницами двух последних розыгрышей Кубка.
- 23 июня 2022
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