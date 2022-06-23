Защитник «Динамо» Бальбуэна наряду с форвардом «Зенита» Алберто — цель «Коринтианса»

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может перейти в бразильский «Коринтианс», сообщает Yahoo Esportes Brasil.
По информации источника, 30-летний футболист является одной из двух трансферных целей бразильского клуба. Другая цель – нападающий «Зенита» Юри Алберто, с которым «Коринтианс» ведёт переговоры. Отметим, что Бальбуэна уже выступал за клуб из Сан-Паулу с 2016 по 2018 год.
Бальбуэна защищает цвета «Динамо» с июля 2021 года, когда на правах свободного агента перешёл из «Вест Хэм Юнайтед». Контракт игрока с клубом действует до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость парагвайского футболиста составляет € 6 млн.
В сезоне-2021/2022 Бальбуэна сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- 23 июня 2022
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:21
-
21:05
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:55
-
19:47
-
19:45
-
19:29
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:31