Защитник «Динамо» Бальбуэна наряду с форвардом «Зенита» Алберто — цель «Коринтианса»

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может перейти в бразильский «Коринтианс», сообщает Yahoo Esportes Brasil.



По информации источника, 30-летний футболист является одной из двух трансферных целей бразильского клуба. Другая цель – нападающий «Зенита» Юри Алберто, с которым «Коринтианс» ведёт переговоры. Отметим, что Бальбуэна уже выступал за клуб из Сан-Паулу с 2016 по 2018 год.



Бальбуэна защищает цвета «Динамо» с июля 2021 года, когда на правах свободного агента перешёл из «Вест Хэм Юнайтед». Контракт игрока с клубом действует до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость парагвайского футболиста составляет € 6 млн.



В сезоне-2021/2022 Бальбуэна сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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