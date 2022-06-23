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Арсен Адамов рассказал, что разбирает игры со своим участием с дедушкой

Арсен Адамов рассказал, что разбирает игры со своим участием с дедушкой
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал, с кем просматривает матчи со своим участием.

«Однажды, когда с «Уралом» играли в Уфе, я вышел на замену и опустил гетры. Дедушка сразу конкретно пихнул — не делай так больше, ты должен солидней выглядеть, без понтов. Но по игре он не пихает, а подсказывает. Постоянно обсуждаем моменты, как стоило сыграть в том или ином эпизоде. Бывает, и до игры что-то разбираем.

После игры с «Нижним Новгородом» сразу позвонил. Подсказал пару моментов, как надо было действовать. Например, в первом тайме в одном из эпизодов надо было встречать игрока и не дать ему пробить. А во втором догонять соперника, когда тот от меня убегал. Но там уже икры сводило — был на усталости. Вот эти два эпизода сразу разобрали. Но в целом дедушка сказал: всё нормально», — цитирует Адамова «Матч ТВ».

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