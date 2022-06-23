Бывший нападающий «Краснодара» Владимир Ильин вернулся в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Новое соглашение форварда с командой рассчитано на два года. Владимир Ильин выступал за «Краснодар» с июля 2021 года, куда перешёл из грозненского «Ахмата». Контракт 30-летнего футболиста с клубом был рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в € 3 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Ильин сыграл в 24 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Ранее уже сообщалось, что форвард может вернуться в грозненский «Ахмат».



По итогам сезона-2021/2022 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.