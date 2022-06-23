Ведущая футболистка «Реала» покинула клуб со скандалом

32-летняя футболистка мадридского «Реала» Косоваре Аслани раскритиковала отношение испанского клуба к женскому футболу.
Контракт Аслани с «Реалом» истёк по окончании сезона-2021/2022. В ближайшее время она может присоединиться к «Милану». По словам девушки, сейчас самое главное для неё – перейти в другой клуб, так как отношение к женщинам в стане «сливочных» её совершенно не устраивает.
«Было много разных факторов, почему я покинула команду, не хочу вдаваться в подробности. Там царит опасная атмосфера. Меня заставляли играть с травмой, причём никто не хотел помочь мне. Тренерский штаб вообще не слушал медицинских работников, всё зависело только от их решения. По сути, всем всё равно – болит у тебя что-то или нет. Просто играй!
Я думаю, что это очень важно. До меня никто никогда не говорил о том, что на самом деле происходит», – приводит слова Аслани Sport Bladet.
В сезоне-2021/2022 нападающая провела 23 матча во всех турнирах за «Реал», в которых забила шесть голов.
- 23 июня 2022
-
23:39
-
23:24
-
23:18
-
23:12
-
22:59
-
22:59
-
22:56
-
22:53Аяз Гулиев перейдёт в «Ахмат» Эксклюзив
-
22:49
-
22:37
-
22:20
-
22:03
-
21:57
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:21
-
21:05
-
20:57
-
20:46
-
20:42
-
20:29
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:00
-
19:55
-
19:55
-
19:47
-
19:45
-
19:29
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:48