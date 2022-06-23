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Ведущая футболистка «Реала» покинула клуб со скандалом

Ведущая футболистка «Реала» покинула клуб со скандалом
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32-летняя футболистка мадридского «Реала» Косоваре Аслани раскритиковала отношение испанского клуба к женскому футболу.

Контракт Аслани с «Реалом» истёк по окончании сезона-2021/2022. В ближайшее время она может присоединиться к «Милану». По словам девушки, сейчас самое главное для неё – перейти в другой клуб, так как отношение к женщинам в стане «сливочных» её совершенно не устраивает.

«Было много разных факторов, почему я покинула команду, не хочу вдаваться в подробности. Там царит опасная атмосфера. Меня заставляли играть с травмой, причём никто не хотел помочь мне. Тренерский штаб вообще не слушал медицинских работников, всё зависело только от их решения. По сути, всем всё равно – болит у тебя что-то или нет. Просто играй!

Я думаю, что это очень важно. До меня никто никогда не говорил о том, что на самом деле происходит», – приводит слова Аслани Sport Bladet.

В сезоне-2021/2022 нападающая провела 23 матча во всех турнирах за «Реал», в которых забила шесть голов.

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