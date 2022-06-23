Агент: Хаджикадунич не вернётся в Россию. У него есть предложения из Италии и Британии

Агент Валид Фаур, представляющий интересы защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, выступающего на правах аренды за «Мальмё», заявил, что футболист не вернётся в Россию.



«Хаджикадунич не вернётся, он не может вернуться в место, где мы не знаем, что может произойти. В данный момент предпосылок к возвращению нет. А для нас очень важно чётко понимать, что происходит, до того, как мы принимаем какие-либо решения.



С «Мальмё» Деннис уже выиграл Кубок Швеции, у него есть титул, что очень хорошо. Его прогресс очевиден, он выступал за сборную во всех матчах, кроме одного, потому что накопилась усталость. Всё происходит так, как мы планируем.



Сейчас есть конкретный интерес от двух больших клубов — из Британии и Италии. Обе команды хотят Хаджикадунича. Деннис играет в футбол, делает то, что от него требуется, а дальше произойдёт то, что произойдёт.



У нас по-прежнему действующий контракт с «Ростовом», мы уважаем соглашение, как я уже говорил ранее. Но, поскольку сейчас ситуация именно такая, мы должны сосредоточиться на том, что правильно. Мы наблюдаем за ситуацией каждый день и в зависимости от происходящего принимаем решения», — цитирует Фаура «РБ Спорт».



Напомним, Хаджикадунич в марте перебрался на правах аренды в «Мальмё». Срок арендного соглашения истекает в конце 2022 года. Защитник воспользовался правом, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.

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