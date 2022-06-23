Источник: Кутепов близок к переходу в «Нижний Новгород»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может стать игроком «Нижнего Новгорода». Контракт между сторонами может быть подписан в ближайшее время. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Кутепов рассматривал разные варианты продолжения карьеры. У него было три различных предложения, в том числе одно из Турции. Наиболее интересным игроку показался именно вариант с «Нижним Новгородом».
Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Он провёл 114 матчей, выиграл золотую, серебряную, бронзовую медали РПЛ и стал обладателем Суперкубка. Также Илья был заигран за сборную России. Ранее СМИ сообщали о желании футболиста продлить контракт с московским клубом. Однако 1 июня 2022 года сам Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака».
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