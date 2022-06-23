Eurosport составил список восходящих звёзд, за которыми нужно следить на женском ЧЕ

Сайт Eurosport опубликовал список из восьми восходящих звёзд женского футбола, за которыми стоит следить на предстоящем чемпионате Европы.



1. Жюль Бранд – нападающая (Германия).

19-летняя форвард из «Хоффенхайма». Отлично проявила себя в Лиге чемпионов. Скоростная футболистка с хорошей техникой. Близка к переходу в гранд женского футбола – «Вольфсбург».



2. Лена Обердорф – универсал (Германия).

20-летняя футболистка-универсал из «Вольфсбурга», умеет на поле почти всё. Особенно ярко проявляет себя на позиции опорной полузащитницы, блестяще читает игру.



3. Эсми Бругтс – нападающая (Нидерланды).

18-летняя форвард из ПСВ. Одна из самых молодых футболисток турнира. Классический скоростной левый вингер, который любит смещаться в центр и угрожать воротам – бить или отдавать обостряющую передачу.



4. Анна Беннинсен – полузащитница (Швеция).

19-летняя футболистка английского «Эвертона». Уверенно действует в центре поля, обладает хорошей техникой.



5. Лорен Хемп – нападающая (Англия).

21-летний левый вингер из «Манчестер Сити». Обладает хорошей техникой, имеет отличную взрывную скорость.



6. Юлия Блакстад – полузащитница (Норвегия).

20-летняя футболистка «Манчестер Сити». Из-за отсутствия альтернатив у тренера будет играть на неродной позиции на Евро-2022 – левого защитника. Умеет находить неожиданные решения на поле.



7. Мельвин Малар – нападающая (Франция).

21-летняя форвард «Лиона». Отлично проявила себя в Лиге чемпионов. Главное преимущество – грамотный выбор позиции, умение открыться.



8. Кэтрин Кюль – полузащитница (Дания).

18-летняя футболистка «Норшелланна». Интересна многим топ-клубам Европы. Имеет отличную технику.



Чемпионат Европы по футболу среди женщин стартует 6 июля и продлится до 31 июля. Это 13-й розыгрыш женского Евро, в этом году турнир принимает Англия.