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Eurosport составил список восходящих звёзд, за которыми нужно следить на женском ЧЕ

Eurosport составил список восходящих звёзд, за которыми нужно следить на женском ЧЕ
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Сайт Eurosport опубликовал список из восьми восходящих звёзд женского футбола, за которыми стоит следить на предстоящем чемпионате Европы.

1. Жюль Бранд – нападающая (Германия).
19-летняя форвард из «Хоффенхайма». Отлично проявила себя в Лиге чемпионов. Скоростная футболистка с хорошей техникой. Близка к переходу в гранд женского футбола – «Вольфсбург».

2. Лена Обердорф – универсал (Германия).
20-летняя футболистка-универсал из «Вольфсбурга», умеет на поле почти всё. Особенно ярко проявляет себя на позиции опорной полузащитницы, блестяще читает игру.

3. Эсми Бругтс – нападающая (Нидерланды).
18-летняя форвард из ПСВ. Одна из самых молодых футболисток турнира. Классический скоростной левый вингер, который любит смещаться в центр и угрожать воротам – бить или отдавать обостряющую передачу.

4. Анна Беннинсен – полузащитница (Швеция).
19-летняя футболистка английского «Эвертона». Уверенно действует в центре поля, обладает хорошей техникой.

5. Лорен Хемп – нападающая (Англия).
21-летний левый вингер из «Манчестер Сити». Обладает хорошей техникой, имеет отличную взрывную скорость.

6. Юлия Блакстад – полузащитница (Норвегия).
20-летняя футболистка «Манчестер Сити». Из-за отсутствия альтернатив у тренера будет играть на неродной позиции на Евро-2022 – левого защитника. Умеет находить неожиданные решения на поле.

7. Мельвин Малар – нападающая (Франция).
21-летняя форвард «Лиона». Отлично проявила себя в Лиге чемпионов. Главное преимущество – грамотный выбор позиции, умение открыться.

8. Кэтрин Кюль – полузащитница (Дания).
18-летняя футболистка «Норшелланна». Интересна многим топ-клубам Европы. Имеет отличную технику.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин стартует 6 июля и продлится до 31 июля. Это 13-й розыгрыш женского Евро, в этом году турнир принимает Англия.

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