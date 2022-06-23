Реднапп: РПЛ — больше не сильная лига. Отстранение от еврокубков сделает её ещё слабее

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубковых соревнованиях.



«С уходом легионеров больше игровой практики получат российские футболисты. Это, конечно, ослабит чемпионат, но тут ничего не поделаешь.



Насколько сильно по российскому футболу ударит отсутствие еврокубков? Этот фактор окажет сильнейшее влияние на лигу, без сомнений. Если бы английские клубы остались без еврокубков, это также серьёзно сказалось бы и на них. В английской Премьер-лиге выступает множество футболистов из других стран. И если не было бы Лиги чемпионов, многие не пришли бы. Сложно было бы привлечь новых игроков, потому что все хотят выступать в Лиге чемпионов. Это оказало бы эффект на любую лигу. Российским клубам придется очень сложно.



Сколько лет понадобится, чтобы российский футбол вернулся на досанкционный уровень? Всё зависит от того, сколько продлится дисквалификация. Никто не знает, когда это закончится. Затем российские клубы будут начинать свои выступления в еврокубках с самых первых квалификационных раундов. Придется строить всё с самого начала. Но давайте будем честными, российские клубы уже давно не сильны на международной арене. Они больше не оказывали серьёзного сопротивления в Лиге чемпионов, не преодолевали групповую стадию. Чемпионат России — больше не сильная лига. И отстранение от еврокубков сделает его только слабее», — цитирует Реднаппа «РБ Спорт».