Перевертайло: хочется, чтобы в новой команде Кутепов реанимировал карьеру

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Евгений Перевертайло высказался о возможном переходе экс-защитника «Спартака» Ильи Кутепова в нижегородский клуб.
«Трудно сказать, подойдёт ли Кутепов «Пари НН». Футболист известный, но в последнее время он не играл. Хочется, чтобы в новой команде Кутепов реанимировал карьеру и громко заявил о себе. Все-таки Илья был игроком сборной.
Впишется ли Кутепов в новую концепцию, при которой в «Пари НН» будет делаться ставка на молодых футболистов? Кутепову ещё 28 лет. В современных условиях это средний возраст. Для меня важны качества игрока, а молодой или старый – не имеет смысла. Необходим баланс в команде», — цитирует Перевертайло «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что Кутепов близок к переходу в «Нижний Новгород». У него было три различных предложения, в том числе одно из Турции. Наиболее интересным игроку показался именно вариант с «Нижним Новгородом». 1 июня 2022 года Илья Кутепов объявил об уходе из «Спартака» на правах свободного агента.
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