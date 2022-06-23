ФИФА приравняла Финалиссиму к товарищескому матчу

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных после июньских матчей. Новый турнир – Финалиссима – был приравнен к статусу товарищеского матча, несмотря на то что рассматривается как официальное соревнование под эгидой ФИФА.



ФИФА начислила 10 очков рейтинга сборной Аргентины за победу в турнире. Столько же баллов дают за выигрыш в товарищеском матче.



Напомним, Финалиссима – новый турнир под эгидой ФИФА, предусматривающий матч между победителем чемпионата Европы и Копа Америка (турнир среди сборных Южной Америки). Он был учреждён после ликвидации Кубка конфедераций. В первом розыгрыше Италия сыграла против Аргентины. Сборная из Южной Америки оказалась сильнее – 3:0.



Первое место в рейтинге сохранила Бразилия. Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место, несмотря на то что не провела ни одного матча.

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