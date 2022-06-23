«Фантастика». Соболев отреагировал на переход Зиньковского в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на переход в московскую команду бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Игроки пересекались в самарском клубе несколько сезонов назад.



«Как Зиньковский «Спартак» обманул! До 2027 года контракт подписал, никто так не смог. Фантастика!» — сказал Соболев на видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.



Контракт красно-белых с экс-футболистом «Крыльев Советов» рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.



Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Хавбек отдал девять результативных передач.