«Просто не знала, кто играл в «Реале». Фигу пошутил над отказом Пике владелице ресторана

Экс-футболист «Барселоны», «Реала» и «Интера» Луиш Фигу определённым образом приобщился к резонансному инциденту, героем которого стал Жерар Пике, сообщает шведское издание Expressen.



Накануне защитник «Барселоны» Жерар Пике, недавно расставшийся с Шакирой, появился в одном из стокгольмских ресторанов в компании предположительно своей новой девушки. Снимок футболиста с загадочной блондинкой опубликовала владелица ресторана, инфлюэнсер Катрин Житомирская.



Expressen сообщает детали ситуации: сын Житомирской Ринго любит футбол, в связи с чем дама попросила Пике записать для него видеоприветствие. Жерар отказал, после чего Катрин опубликовала гневный пост в одной из социальных сетей.



«Послушай меня, ты – ноль. Я спросила тебя, мог ли ты поздороваться с моим сыном. Ты ответил, что нет. По какой причине? Ты – парень, который умеет вести мяч? Меня это не впечатляет. Огорчает, что слава вскружила тебе голову. Мне жаль, но ты просто парень с мячом», – написала Житомирская, отметив Пике.



Узнав об инциденте, Луиш Фигу отправил Житомирской видеоприветствие для её сына, которым она поделилась.



«Я слышал, что твоя мама встретилась с Жераром Пике. Она – замечательная, но, возможно, просто не знала, кто играл за мадридский «Реал», а кто нет. Я очень рад, что вы болеете за «Реал» (Мадрид). Также слышал, что ты – хороший футболист. Если продолжишь забивать голы, усердно тренироваться и работать с мячом, как ты это делаешь, то скоро будешь играть в «Реале». Удачи», – приводит Expressen слова Фигу.



Ранее в июне певица Шакира объявила о расставании с Жераром Пике. По одной из версий, причиной могли стать измены футболиста. Пара находилась в отношениях с 2011 года, но при этом не состояла в официальном браке.

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