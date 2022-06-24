Нкунку не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Он продлил контракт с «РБ Лейпциг»

Стало официально известно о том, что нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку продлил контракт с клубом. Обновлённое соглашение действительно до 2026 года.



«Рад, что продолжу носить футболку «РБ Лейпциг». Моя история здесь ещё не завершилась – мы хотим большего! Очень впечатлили усилия, которые клуб приложил, чтобы удержать меня. Огромное спасибо всем за доверие. «РБ Лейпциг» в последние годы сформировал себе имя на международной арене. Мы доказываем, что можем бороться за титулы. Будем опираться на это дальше и хотим сделать ещё один шаг вперёд», – сказал Нкунку в интервью для официального сайта «РБ Лейпциг».



Кристофер Нкунку перешёл в свой нынешний клуб в июле 2019 года из французского «ПСЖ» и забил 47 голов в 134 матчах. В минувшем сезоне он отметился 20 мячами в 33 поединках Бундеслиги. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Нкунку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Челси».

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