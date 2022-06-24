Джикия высказался о решении «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение клуба не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге.

«Будет ли горячая битва? Как всегда. Понятное дело, что хочется играть, хочется бороться за титулы, поэтому едем играть, — сказал Джикия в интервью клубному каналу «Спартака».

Напомним, «Спартак» сыграет в матче за Суперкубок России в статусе победителя Кубка страны. «Зенит», в свою очередь стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести игру за Суперкубок России на стадионе «Лужники» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.