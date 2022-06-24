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Криштиану Роналду находится на грани нервного срыва

Криштиану Роналду находится на грани нервного срыва
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Нападающий Криштиану Роналду рассматривает возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» этим летом, если клуб не сделает крупных подписаний, сообщает Metro со ссылкой на Record.

По данным источника, Роналду уже несколько раз разговаривал с тен Хагом в преддверии нового сезона и португалец в восторге от желания тренера вернуть на «Олд Траффорд» атакующий футбол. Однако, из-за нестабильности «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке, Роналду находится на грани нервного срыва.
Роналду сообщил своему близкому окружению, что « Манчестер Юнайтед» должен активизировать свою работу по усилению состава, иначе он начнёт искать новый клуб.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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