Карвахаль: стиль «Реала»? С плохим футболом не выиграешь Лигу чемпионов 5 раз в 9 сезонах

Защитник «Реала» Дани Карвахаль ответил на вопрос о стиле игры «Реала», поделился мнением о победе в Лиге чемпионов и о работе Карло Анчелотти.



«Анчелотти – лидер и ориентир для команды. Каждый раз, когда он говорит, все слушают максимально внимательно и понимают его. Он со своей стороны пытается всех понять, добивается гармонии и баланса для каждого – тех, кто задействован больше или меньше. Анчелотти умеет ставить игру, но при этом также выделяется своим отношением к футболистам. Наш стиль порой вызывает сомнения? С плохим футболом не выиграешь Лигу чемпионов пять раз в девяти сезонах. Для этого нужно иметь что-то ещё. В этой игре побеждает не обязательно тот, кто больше бьёт по воротам, кто больше владеет мячом или делает больше передач в финальную треть поля. Мы были лучшими, и не только в этом сезоне. Все мнения заслуживают уважения, но я говорю о том, что есть внутри нашей команды – магия, вера и сила. Не каждый может этим похвастаться», – приводит слова Карвахаля As.



Мадридский «Реал» – 14-кратный победитель Лиги чемпионов. Пять последних триумфов «сливочных» в самом престижном клубном турнире Европы датированы 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годами.