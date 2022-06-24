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La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» не намерен дальше ждать решения Ди Марии

La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» не намерен дальше ждать решения Ди Марии
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Туринский «Ювентус» планирует отказаться от идеи подписания контракта с аргентинцем Анхелем Ди Марией, который слишком долго размышляет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус», в минувшем сезоне занявший четвёртое место в Серии А, намерен подписать Ди Марию на правах свободного агента и предложил ему контракт на один год. Однако футболист не торопится с положительным ответом, в то время как туринцы были не намерены ждать дольше, чем до середины недели.

По информации издания, за сомнениями аргентинца могут стоять либо «Барселона», способная удовлетворить его запросы по длительности и условиям контракта, либо желание Ди Марии вернуться на родину – в «Росарио Сентраль», главным тренером которого недавно был назначен Карлос Тевес.

Ди Мария провёл за «ПСЖ» 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее он выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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