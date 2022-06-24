Экс-агент Неймара: он не уйдет, пока не выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Бразилец Неймар продолжит выступать во Франции за «ПСЖ», надеясь добиться с командой успеха в сильнейшем клубном турнире Европы. Такое мнение высказал экс-агент футболиста Вагнер Рибейро, вместе с тем поделившись своими соображениями о продлившем контракт Килиане Мбаппе.
«Несмотря на все слухи о возможном уходе, Неймар очень мотивирован. У него есть мечта выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» и он не остановится, пока не добьётся своей цели. Неймару нравится проект клуба, который каждый год улучшается благодаря усилиям президента Нассер Аль-Хелаифи. Мбаппе? Если бы я был его агентом, посоветовал бы ему перейти в «Реал», где он, безусловно, был бы очень счастлив», – приводит слова Вагнера Рибейро Goal.
В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции с отрывом в 15 очков от «Марселя». Мбаппе с 28 голами стал её лучшим бомбардиром, Неймар в этом списке – следующий с 13 мячами.
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