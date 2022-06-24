Чалов и другие игроки «Базеля» поработали официантами после поражения на тренировке
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Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды за швейцарский «Базель», вместе с партнёрами по команде в швейцарском клубе поработал официантом.
Футболисты провели между собой товарищеский матч и проигравшая команда, в которой был Фёдор Чалов, поработала официантами во время ужина.
Фото: Фото из социальной сети «Базеля»
Ранее сообщалось, что Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из «Базеля». При этом, в швейцарском клубе сообщили, что ещё не приняли решение по поводу российского нападающего.
Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых записал в свой актив четыре гола и отдал две результативные передачи.
Чалов является воспитанником ЦСКА. Его контрактное соглашение со столичным клубом рассчитан до 2024 года.
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