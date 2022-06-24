Сандро Шварц – о первой тренировке с «Гертой»: хотим заложить основу для успешного сезона

Главный тренер берлинской «Герты» Сандро Шварц приступил к непосредственной работе с командой. Клубные медиа сообщили, что его первая тренировка длилась 85 минут, а наблюдали за ней порядка 500 болельщиков. В распоряжении Шварца сейчас 23 футболиста.



«Как для первой тренировки, всё прошло хорошо. Вы заметили, как ребята счастливы снова работать с мячом, а тренерский штаб рад, что наконец-то вышел на поле вместе с игроками. Сейчас нам нужно, чтобы все лучше узнали друг друга. В ближайшие недели предстоит много работы, ведь мы хотим заложить основу для успешного сезона», – сказал Сандро Шварц в интервью официальному сайту «Герты».



Напомним, Шварц объявил об уходе из московского «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2). Под его руководством столичный клуб в прошлом сезоне стал бронзовым призёром чемпионата.

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