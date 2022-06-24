Наставник сборной Польши допустил возвращение Рыбуса в национальную команду

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич допустил вероятность того, что защитник «Спартака» Мацей Рыбус вновь сможет сыграть за сборную страны.
«Футболисты знают его, его жену и его положение. Жена дала понять, что не хочет приезжать в Польшу. Ему пришлось принять сложное решение. Он мне сказал: «Тренер, я хочу помочь сборной. Но я знаю, что будет вокруг меня, если я получу вызов, а сборной нужен покой». Он прекрасно это понял. Для ясности, я ни в коем случае не говорил, что выгоняю его из сборной, потому что не имею на это права. Сейчас тренер я, а может быть через минуту придёт другой тренер. Возможно, через год нормализуется всё в России и Украине, и может оказаться, что Рыбус снова будет играть в сборной. Мы не можем этого исключать», — приводит слова Михневича Sport.pl.
Ранее в Федерации футбола Польши сообщили, что из-за того, что Рыбус остался играть в России и подписал соглашение со «Спартаком», он больше не будет вызываться в сборную Польши и не примет участия ЧМ-2022 в Катаре.
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