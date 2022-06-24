«Я был в депрессии». Сердар Азмун — о первых месяцах в России

Нападающий «Байера» Сердар Азмун вспомнил о своих первых месяцах в России.

«Я был в депрессии. Это было очень трудно, так как мои родители, мои друзья, а также мои лошади были далеко. Я был один. Но я иранец, я не боюсь», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Байера».

Напомним, Азмун переехал в Россию в 2013 году и стал футболистом «Рубина». После этого он успел поиграть в «Ростове» и «Зените». Последним клубом Азмуна в России был «Зенит», который он покинул в 2022 году, перейдя в «Байер». В составе «Зенита» Азмун провёл 104 матча во всех турнирах, в которых забил 62 гола и сделал 23 результативные передачи.

Контрактное соглашение Азмуна с немецким клубом рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он провёл 9 матчей за клуб, за который забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.