Три топ-клуба Англии хотят приобрести Карраско

Три топ-клуба Английской Премьер-лиги хотят приобрести бельгийского полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейра Карраско, сообщает AS.



По информации источника, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» заинтересованы в трансферере бельгийца. Сообщается, что сумма выкупа в контракте Карраско составляет € 60 млн.



Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне против ухода из клуба Феррейры Карраско. Бельгиец заявлял, что намерен остаться в мадридской команде, но сообщается, что его новый агент ищет для своего клиента клуб, в котором ему смогут платить более высокую зарплату.



В нынешнем сезоне Карраско провёл за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.

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