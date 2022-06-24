Зиньковский выбрал в «Спартаке» игровой номер

Новобранец московского «Спартака» Антон Зиньковский официально выбрал игровой номер.
Полузащитник сборной России будет выступать за клуб под 17 номером. Ровно такие же цифры на спине у него были в самарских «Крыльях».
Отмечается, что контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.
Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. Самарский клуб в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.
- 24 июня 2022
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