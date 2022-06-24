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Зиньковский выбрал в «Спартаке» игровой номер

Зиньковский выбрал в «Спартаке» игровой номер
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Новобранец московского «Спартака» Антон Зиньковский официально выбрал игровой номер.

Полузащитник сборной России будет выступать за клуб под 17 номером. Ровно такие же цифры на спине у него были в самарских «Крыльях».

Отмечается, что контракт красно-белых с 26-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступит в силу 2 июля, но по договорённости с самарцами хавбек уже присоединился к «Спартаку» на сборе в Тарасовке.

Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач. Самарский клуб в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» финишировал на 10-й строчке, а также стал обладателем Кубка России.

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