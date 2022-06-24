Датский полузащитник Кристиан Эриксен рассматривает два варианта продолжения карьеры, сообщает Sky Sports.



По информации издания, датчанин выбирает между своим прошлым клубом «Брентфордом», который рассчитывает продлить соглашение с игроки и также он имеет предложение от «МЮ», который готов предложить Эриксену более выгодный контракт. Кристиану интересен данный вариант но его семья обоснавалась в Лондоне и не горит желанием покидать этот город.



Также он может вернуться в «Тоттенхэм Хотспур», от которого тоже он имеет предложение, но этот вариант он даже не рассматривает, так как в этом клубе большая конкуренция на его позицию и он может не проходить в основу, что крайне важно чтобы сыграть на ближайшем чемпионате мира в Катаре, который пройдёт уже в этом году.