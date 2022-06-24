Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра сменил игровой номер перед началом нового сезона Российской Премьер-лиги.

25-летний хавбек теперь будет выступать под цифрой 35 на спине. Ранее, игрок сборной Люксембурга играл под 17 номером, но теперь его взял новобранец команды Антон Зиньковский, у которого он также был в «Крылья Советов».

Мартинс играл за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии 24-летний футболист принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. Кристофер перебрался в «Спартак» в зимнее трансферное окно в аренду с правом выкупа, которой воспользовался клуб.

Во второй части сезона-2021/2022 Мартинс провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Люксембуржец принял участие во всех играх победного для «Спартака» Кубка России, включая финал в «Лужниках» с «Динамо» (2:1).