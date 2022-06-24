Нкетиа прокомментировал продление контракта с «Арсеналом»

Английский нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал продление контракта со столичным клубом.
«Я просто счастлив, что наконец-то переступил эту черту. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду начало нового сезона. Я провёл в «Арсенале» большую часть своей карьеры, так что нужно было просто продумать следующие шаги в карьере перед подписанием контракта. Когда пришло время, и я поговорил с тренером, это было довольно простое решение, в конце концов, я всё это время знал, какому клубу принадлежит моё сердце», – приводит слова Нкетиа Sky Sports.
Напомним, Нкетиа выступает за основную команду лондонского «Арсенала» с 2017 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
- 24 июня 2022
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