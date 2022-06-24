Кейн презентовал форму «Лейтон Ориент»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Харри Кейн презентовал новую игровую форму «Лейтон Ориент».
«Капитан сборной Англии снова вернулся как наш спонсор и чемпион по благотворительности», — написал официальный «твиттер-аккаунт» клуба.
28-летний нападающий принимает участие в презентации формы каждый сезон. Дело в том, что Кейн начинал карьеру в «Лейтоне», поэтому занимается этим в качестве уважения к клубу.
«Лейтон Ориент» выступает во второй английской лиге. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 13-е место, набрав 58 очков после 46 матчей.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до июня 2024 года. В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.
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