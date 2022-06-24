Милан Шкриньяр согласовал все условия контракта с «ПСЖ»
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Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр согласовал все условия личного контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.
По информации Скиры, стороны урегулировали все детали. Осталось договориться только клубам. Французский клуб готов рассмотреть покупку защитника за € 60 млн, итальянцы же хотят – € 70 млн.
Также Скира рассказал о деталях контракта Шкриньяра с «ПСЖ». Он будет зарабатывать около € 7,5 млн в год, а контракт стороны согласовали на пять лет.
Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает в конце следующего сезона, поэтому вероятность перехода очень высока.
В сезоне-2021/2022 Шкриньяр провёл 47 матчей в составе «Интера» во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
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